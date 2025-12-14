Vis Pesaro-Ravenna lunedì 15 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 15 dicembre 2025 alle ore 20:30 si sfidano Vis Pesaro e Ravenna, nel match valido per il 18esimo turno del girone B di Serie C. La capolista Ravenna, reduce da una rimonta emozionante contro il Pontedera, affronta in trasferta la squadra di casa in un incontro che promette spettacolo e tensione.

Reduce dalla clamorosa rimonta contro il Pontedera la capolista del girone B di Serie C Ravenna va a far visita alla Vis Pesaro in questo posticipo del 18esimo turno. Continua nel suo cammino incerto la squadra di Stellone, che alterna buone prestazioni ad altre prove scialbe come quella dell’ultimo turno sul campo del Carpi. Ci saremmo aspettati di più alla vigilia, ma . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

