Virzì durissimo su Giorgia Meloni | Priva di sostanza Urla e aggrega consenso sulle paure Poi parla di Schlein

Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, il regista e sceneggiatore Paolo Virzì ha espresso dure critiche nei confronti di Giorgia Meloni, definendola priva di sostanza e accusandola di usare urla e paure per aggregare consenso. L'occasione è stata la discussione sul suo nuovo film, “Cinque Secondi”, attraverso cui Virzì ha condiviso anche alcune riflessioni personali.

Intervistato dal Corriere della Sera per parlare del suo ultimo film dal titolo "Cinque Secondi", il regista e sceneggiatore Paolo Virzì (61 anni) si è lasciato andare ad alcune personali riflessioni. Oltre a quella (dolorosa) sulla madre e l'altra (inaspettata) sul matrimonio - ormai terminato -.

