Virtus a Milano è una sfida che vale doppio Restare in vetta e spingere lontana l’Olimpia

La sfida tra Virtus e Olimpia a Milano rappresenta un momento chiave nel campionato di basket. Per la Virtus, vincere in trasferta significa consolidare il primato in classifica e rafforzare il proprio vantaggio sui rivali. Un match che vale doppio, con obiettivi ambiziosi e una posta in palio importante per entrambe le squadre.

Vincere a Milano per tenersi il primato in classifica e per mettere ulteriore margine proprio sull’Olimpia. Questa sera alle 20 all’Unipol Forum di Assago, va in scena la classica delle classiche, il derby d’Italia tra Milano e Virtus Bologna. Considerando solo la serie A, senza Supercoppa, Coppa Italia, ed Eurolega altrimenti sarebbero già 222, quella che va in scena è la sfida numero duecento tra Scarpette Rosse e V Nere. Numeri record per un confronto che dalla stagione post Covid 2020-21 ha sempre visto una delle due cucirsi il tricolore sulle canotte e che, eccezion fatta per l’anno scorso dove in finale con la vittoriosa Virtus c’era Brescia, è sempre stata la finale playoff. Sport.quotidiano.net Virtus, a Milano è una sfida che vale doppio. Restare in vetta e spingere lontana l’Olimpia - Basket serie A Alle 20 ad Assago Ivanovic cerca il riscatto dal ko con l’Hapoel. msn.com

Torna il derby d’Italia: sfida piena di ex tra Olimpia Milano e Virtus Bologna - All’Unipol Forum si gioca domenica alle 20: un confronto storico che negli ultimi anni, salvo l’anno scorso che fu in semifinale, ha spesso riguardato la finalissima scudetto ... ilrestodelcarlino.it

Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna - facebook.com facebook

Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna x.com

© Sport.quotidiano.net - Virtus, a Milano è una sfida che vale doppio. Restare in vetta e spingere lontana l’Olimpia

Virtus Segafredo Bologna - A/X Armani Exchange Milano | LBA Finals 2022 (Gara 1) | Live Reaction

Video Virtus Segafredo Bologna - A/X Armani Exchange Milano | LBA Finals 2022 (Gara 1) | Live Reaction Video Virtus Segafredo Bologna - A/X Armani Exchange Milano | LBA Finals 2022 (Gara 1) | Live Reaction