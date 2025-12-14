Virginia Asia Agnelli si sposa in Toscana | nozze riservate a Villa Varramista

Virginia Asia Agnelli si è sposata in Toscana, scegliendo Villa Varramista Seicento come location. Le nozze, riservate e intime, hanno visto la partecipazione di circa 150 invitati. L’evento ha un significato particolare, celebrando una data simbolica per la figlia di Giovannino Agnelli, scomparso quando lei era ancora molto giovane.

