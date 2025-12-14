Virginia Asia Agnelli matrimonio segreto per la figlia di Giovannino | 600 invitati con Andrea Agnelli e Lapo Elkann

Virginia Asia Agnelli, figlia di Giovannino Agnelli, ha celebrato un matrimonio segreto in Toscana con Franki Lagrange, imprenditore nel settore degli eventi. L'evento ha visto la partecipazione di circa 600 invitati, tra cui figure di spicco come Andrea Agnelli e Lapo Elkann, mantenendo un riserbo totale sulla cerimonia.

Virginia Asia Agnelli, figlia di Giovannino Agnelli, si è sposata, con un matrimonio super segreto, in Toscana, con Franki Lagrange, un imprenditore attivo nel settore dell'organizzazione eventi.La cerimonia e il ricevimento si sono svolti ieri, sabato 13 dicembre 2025, nel 28esimo anniversario. Torinotoday.it Virginia Asia Agnelli si sposa in Toscana: nozze riservate a Villa Varramista - Seicento invitati, massima discrezione e una data simbolica per la figlia di Giovannino, morto quando lei aveva tre mesi ... vanityfair.it

Giovannino Agnelli, il matrimonio della figlia Virginia nel giorno in cui morì il papà: 600 invitati in Val d’Arno - Si è sposata nel giorno in cui rincorreva il ventottesimo anniversario della scomparsa di suo padre, Giovanni Alberto Agnelli, per tutti Giovannino, morto a 33 anni per un tumore ... ilgazzettino.it

++ Asia, la figlia di Giovannino Agnelli, si è sposata. Ma non si sa chi sia il marito ++ Non si sa chi sia il marito, ma si sa che Virginia Asia Agnelli ha scelto di celebrare il proprio matrimonio in una data e in un contesto fortemente simbolici per la sua famiglia. Il - facebook.com facebook

Virginia Asia Agnelli, festa blindata e tanti vip x.com

