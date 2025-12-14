Violenza di genere l’INPS | educazione ed equità al centro della strategia di contrasto

Il convegno “Alleanza tra uomini e donne”, svoltosi a Venezia presso l’Università IUAV, ha affrontato il tema della violenza di genere, evidenziando l’importanza di educazione e equità come pilastri della strategia di contrasto dell’INPS. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per promuovere un dialogo volto a prevenire e combattere le forme di violenza di genere.

Il 10 dicembre si è tenuto a Venezia, presso l'Università IUAV, il convegno "Alleanza tra uomini e donne. INPS contro la violenza di genere", un'occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, esperti e operatori per riflettere su una delle emergenze più profonde che attraversano la società italiana.