Violenza a Sant'Anastasia spranghe e caschi contro i tifosi ospiti del Gladiator

Nella serata di ieri, nel piazzale dello stadio De Cicco di Sant’Anastasia, si è verificato un episodio di violenza tra tifosi, con l’uso di spranghe e caschi. L’aggressione ha coinvolto i supporter del Gladiator, suscitando grande preoccupazione e richieste di intervento da parte delle autorità per garantire la sicurezza.

Scontri nel piazzale dello stadio De Cicco, tifosi del Gladiator aggrediti a spranghe e colpi di casco. Indignazione delle società: "Non è questo il calcio". Fanpage.it Sant'Anastasia, violenza nel campionato di Eccellenza: spranghe e caschi contro i tifosi del Gladiator - Li hanno dapprima inseguiti poi aggrediti con mazze e caschi. msn.com

Tutti i tesserati ed i dirigenti del Sant’Anastasia Calcio condannano gli episodi di violenza avvenuti nel piazzale esterno allo Stadio De Cicco ai danni di alcuni tifosi ospiti. In piena collaborazione con le forze dell’ordine, che ringraziamo per l’intervento immedi - facebook.com facebook