Violenza a Sant'Anastasia spranghe e caschi contro i tifosi ospiti del Gladiator

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, nel piazzale dello stadio De Cicco di Sant’Anastasia, si è verificato un episodio di violenza tra tifosi, con l’uso di spranghe e caschi. L’aggressione ha coinvolto i supporter del Gladiator, suscitando grande preoccupazione e richieste di intervento da parte delle autorità per garantire la sicurezza.

