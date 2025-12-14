Vincere per credere | Meta Catania un tempo di equilibrio e poi la capolista dilaga

Meta Catania Bricocity affronta una partita ricca di emozioni, dimostrando come la vittoria possa alimentare la fiducia e il successo. Dopo un inizio equilibrato, la capolista mette in mostra la propria forza, superando una Came determinata e combattiva. La sfida si rivela un momento chiave per la squadra, che sfrutta al massimo le proprie qualità per ottenere un risultato positivo.

Vincere aiuta a vincere. E la Covei Meta Catania Bricocity sembra aver imparato a memoria questa lezione, trasformandola in pratica contro una Came ordinata e combattiva, capace di reggere l’urto solo per un tempo.Il primo tempo è una lunga partita a scacchi. Equilibrio, studio reciproco e ritmi. Cataniatoday.it

