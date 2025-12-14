VIDEO – Sydney | il cittadino eroe disarma attentatore

Durante l’attacco a Bondi Beach, Sydney, nel dicembre 2025, un cittadino ha mostrato grande coraggio disarmando uno degli attentatori, contribuendo a contenere la tragedia che ha causato dieci vittime durante la celebrazione di Hanukkah. Un gesto di eroismo che rimarrà nella memoria della città.

Un gesto coraggioso durante l'attacco a Bondi Beach. 14 dicembre 2025. Durante la drammatica giornata a Sydney, segnata da un attacco a Bondi Beach che ha provocato 10 vittime durante la celebrazione della festa ebraica di Hannukkah, emerge il coraggio di un cittadino che ha affrontato e disarmato uno degli attentatori. Il momento della reazione. I video diffusi sui social mostrano chiaramente un attentatore intento a sparare con un fucile tra le auto parcheggiate. In quel momento, un uomo si avvicina alle spalle del terrorista, sorprendentemente, e dopo una breve colluttazione riesce a impossessarsi dell'arma.

