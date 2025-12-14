video gol genoa inter 1 2 nerazzurri sorpassano il milan e sono primi in classifica

L'Inter conquista una vittoria fondamentale contro il Genoa, con un punteggio di 2-1 al Marassi, superando il Milan che ha pareggiato con il Sassuolo. Con questo risultato, i nerazzurri si issano in prima posizione nella classifica di Serie A, rafforzando la loro candidatura per lo scudetto.

