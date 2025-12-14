Vicinanza a tutta l' Australia ma ora vigiliamo sull' antisemitismo Il messaggio dell' Italia dopo l' attentato di Sydney

Dopo l'attentato antisemita avvenuto a Sydney, l'Italia esprime la propria vicinanza e condanna, rafforzando l'impegno nella vigilanza contro ogni forma di odio e terrorismo. L'episodio, avvenuto a Bondi Beach, ha suscitato preoccupazione a livello internazionale, sottolineando l'importanza di lotta condivisa contro il terrorismo e l'antisemitismo.

© Ilgiornale.it - "Vicinanza a tutta l'Australia, ma ora vigiliamo sull'antisemitismo". Il messaggio dell'Italia dopo l'attentato di Sydney La notizia dell' attentato terroristico antisemita avvenuto ieri sera a Sydney, nel cuore della frequentatissima spiaggia di Bondi Beach, ha scosso anche l'Italia. Messaggi di cordoglio da perte delle più alte cariche politiche e istituzionali del nostro Paese nei confronti dell'intera comunità dell'Australia - colpita durante una riunione della comunità ebraica per celebrare la festività di Hanukkah - sono arrivate già fin dalle prime ore della mattinata di domenica 14, a partire da Giorgia Meloni: " Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l'Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e rinnova la propria amicizia al popolo australiano ", ha scritto su X la presidente del Consiglio. Ilgiornale.it "Vicinanza a tutta l'Australia, ma ora vigiliamo sull'antisemitismo". Il messaggio dell'Italia dopo l'attentato di Sydney - L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane chiede una legge al più presto per arginare queste stragi: "Il pericolo è dentro le n ... msn.com

