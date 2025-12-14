Vibo Marina una domenica d’Avvento sul mare | lo scatto che racconta l’attesa del Natale

Un’immagine cattura l’atmosfera di attesa e magia che avvolge Vibo Marina in una domenica d’Avvento, avvicinando il pubblico alle emozioni del periodo natalizio. Lo scatto del porto trasmette la quiete e la speranza tipiche di questa stagione, preparando il cuore alla celebrazione imminente. Un momento che unisce tradizione e bellezza del mare in un quadro evocativo e suggestivo.

Una domenica d'Avvento, con il Natale ormai alle porte, diventa racconto e suggestione grazie a uno scatto che arriva dal porto di Vibo Marina. L'immagine, pubblicata sui social dall'avvocato Lino Matera, ha attirato in poche ore l'attenzione di numerosi utenti, trasformandosi in una piccola notizia capace di restituire il clima sospeso di questi giorni di fine anno. La fotografia ritrae il mare calmo del porto, avvolto da una luce morbida e invernale. L'orizzonte si apre verso lo Stretto, con le montagne appena accennate sullo sfondo, mentre le acque placide riflettono un cielo velato, tipico delle domeniche che precedono il Natale.