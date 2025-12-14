Viaggio onirico con il Poeta Carillon | il grande ritorno del Funny Magic Show alla Casa del Teatro

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026, alla Casa del Teatro di Torino, torna il

viaggio onirico con il poeta carillon il grande ritorno del funny magic show alla casa del teatro

© Torinotoday.it - Viaggio onirico con il Poeta Carillon: il grande ritorno del "Funny Magic Show" alla Casa del Teatro

Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 torna a Torino, alla Casa del Teatro, l'atteso appuntamento con la magia: uno spettacolo per tutta la famiglia con artisti di fama internazionale. Meraviglia, sorpresa e divertimento per trascorrere momenti di grande spettacolo tra realtà e illusione, tra. Torinotoday.it

viaggio onirico poeta carillonViaggio onirico con il Poeta Carillon: il grande ritorno del "Funny Magic Show" alla Casa del Teatro - Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 torna a Torino, alla Casa del Teatro, l'atteso appuntamento con la magia: uno spettacolo per tutta la famiglia con artisti di fama internazionale. torinotoday.it