Scopri l'incanto dell'Alto Adige con un viaggio a Ortisei, nel cuore della Val Gardena. Tra paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari, questa località incanta con il suo profumo di Natale e l'arte della scultura in legno, simbolo autentico del suo patrimonio culturale.

L a Val Gardena, in Alto Adige, vanta radici culturali forti e profonde. Il genius loci di Ortisei è la tradizione della scultura in legno. In epoche lontane, nei lunghi inverni i contadini intagliavano giocattoli in legno. Poi in primavera iniziava il viaggio di lavoro dei venditori ambulanti gardenesi, che si incamminavano a piedi fino in Austria e in Germania con, sulle spalle, le gerle piene di cavallini in legno naturale o dipinto e altri giochi. Vienna e Parigi inaugurano la magia dei mercatini e delle vetrine di Natale 2025 X Il turismo che ha reso ricche le valli altoatesine non ha cancellato l’arte degli artigiani-artisti gardenesi che lavorano il legno solo con scalpello e mazza, come sempre. Iodonna.it

Viaggio in Alto Adige. Profumo di Natale a Ortisei - In Val Gardena, a Ortisei (Alto Adige), la neve si ammira sugli Alberi di Natale scintillanti di luci. iodonna.it