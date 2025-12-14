viaggia con una pistola sotto al sedile denunciato 34enne

Un uomo di 34 anni residente a Fondi è stato denunciato dai Carabinieri di Terracina per aver trasportato una pistola senza autorizzazione. L'intervento ha portato alla scoperta dell'arma illegalmente nascosta, evidenziando l'importanza di rispettare le normative sulla detenzione di armi.

I carabinieri di Terracina hanno denunciato un uomo di 34 anni residente a Fondi, per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza.Nello specifico, i carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’indagato alla guida di un’auto e durante una perquisizione. Latinatoday.it

Pistola scacciacani senza tappo rosso sotto il sedile: denunciato 34enne a Terracina - L’uomo, residente a Fondi, fermato durante un controllo dei Carabinieri. latinaoggi.eu