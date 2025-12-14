Viabilità via Piastroni torna a doppio senso ma i residenti scrivono a Conti | Sindaco le chiediamo di ripensarci

La riapertura di via Piastroni al doppio senso sta generando reazioni tra residenti e amministrazione. Mentre il Comune ha deciso di ripristinare la viabilità, i residenti chiedono al sindaco di riconsiderare la scelta. La questione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle discussioni sulla gestione del traffico nel quartiere di Riglione.

Proseguono le schermaglie politiche e cittadine attorno alla viabilità in via Piastroni, nel quartiere di Riglione. Dopo aver chiuso la sperimentazione del senso unico nel tratto che porta al confine con il Comune di Cascina, Palazzo Gambacorti ha ufficializzato il ritorno al doppio senso a.