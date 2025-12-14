Viabilità via Piastroni torna a doppio senso ma i residenti scrivono a Conti | Sindaco le chiediamo di ripensarci

A Riglione, la riapertura di via Piastroni a doppio senso ha scatenato reazioni tra residenti e amministratori. Mentre si intensificano le schermaglie politiche e civiche, i cittadini chiedono un ripensamento al sindaco, evidenziando le tensioni attorno alla gestione della viabilità nel quartiere.

Proseguono le schermaglie politiche e cittadine attorno alla viabilità in via Piastroni, nel quartiere di Riglione. Dopo aver chiuso la sperimentazione del senso unico nel tratto che porta al confine con il Comune di Cascina, Palazzo Gambacorti ha ufficializzato il ritorno al doppio senso a. Viabilità, terminata la sperimentazione in via Piastroni: da martedì 16 dicembre torna il doppio senso Introdotti limite dei 30 km/h e senso unico alternato a vista per migliorare la sicurezza