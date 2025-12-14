Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 19 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità Roma e Lazio del 14 dicembre 2025 alle 19:25, con segnalazioni di code a causa di incidenti tra Prenestina e Tiburtina, Casilina e Tuscolana, e sulla Pontina. Situazioni di rallentamento segnalate anche sulla Cassia bis e nelle zone di Prossedi. Si ricorda l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul cellulare in esterna permangono le code per incidente tra Prenestina e Tiburtina interno ha sempre per incidente code tra Casilina e Tuscolana con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con Raoul da Torrenova in direzione del raccordo sulla statale Pontina si sta in coda per incidente tra Castel Romano e Pomezia Nord direzione Latina è sempre un sinistro la causa delle code sulla Cassia bis da via della Giustiniana in direzione Roma usciamo dalla capitale andiamo nel territorio di Latina dove segnaliamo code entrambe le direzioni per un incidente sulla dei Monti Lepini altezza Prossedi da Chiara chiamare infomobilità tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.

