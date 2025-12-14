Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025 alle 18:25, con code e rallentamenti su diverse arterie a causa di incidenti e traffico intenso, inclusi il raccordo anulare, la Cassia, la Salaria e la Pontina. La redazione di Infomobilità fornisce le ultime notizie sulla situazione del traffico in regione.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in esterna per incidente code tra Prenestina e Tiburtina interna per traffico code a tratti tra le scene di Cassia Veientana e Salaria ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo presenti cosa tratti tra il bio per la tangenziale est in direzione centro sempre per traffico intenso rallentamenti sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova in direzione del raccordo anulare sulla statale Pontina CSI per incidente all'altezza di Pomezia Nord in direzione Latina mentre in direzione della capitale Code causa traffico intenso all'altezza di Aprilia poi rallentamenti tra Castel Romano e Castel di Decima perché richiamare da sole info ed è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

