Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 14 dicembre 2025, con rallentamenti e code su diverse arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare, la A1 e la Pontina, a causa di traffico intenso e congestioni. La redazione di Astral Infomobilità fornisce le ultime informazioni sulla situazione del traffico regionale.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 17:25 Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete della nostra regione sul Raccordo Anulare interna si rallenta tra le uscite di Cassia Veientana e Salaria in esterna cosa tratti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud A1 diramazione Roma Nord sempre traffico rallentamenti a partire da Settebagni in direzione raccordo anulare situazione sul tratto Urbano della Roma Teramo presenti code a tratti tra Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla statale Pontina Code causa traffico intenso all'altezza di Aprilia in direzione di Roma ed infine su via Appia sempre per traffico code da via dei Laghi al Raccordo in direzione di quest'ultimo da chiamare dal info è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

