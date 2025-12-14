Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 16 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025: traffico regolare con rallentamenti nell’area urbana di Roma, divieti di circolazione per veicoli inquinanti e potenziamenti del trasporto pubblico durante le festività natalizie.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sull'intera area dove non si segnalano particolari criticità ad eccezione del tratto Urbano della Roma Teramo dove causa traffico sono presenti rallentamenti tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro vediamo che oggi a Roma a seguito dei rilevamenti sopra il limite di legge del livello di smog polveri sottili dalle 17 alle 20 sarà attivo il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde in chiusura per il trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi un'intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive tre linee di bus circolari la Priula free II Enna 100 linee free sono attive tutti i giorni dalle 9 alle e Chiara chiamare la sua l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

