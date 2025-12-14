Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 15 | 25
Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025: traffico regolare e nessuna criticità, ma attenzione alle restrizioni antismog in città e alle misure festive per facilitare gli spostamenti. Sono attivi servizi speciali di trasporto pubblico e misure di sicurezza stradale per affrontare l'inverno.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari criticità ricordiamo che oggi a Roma a seguito del rilevamento sopra i limiti di legge del livello di smog e polveri sottili dalle 17 alle 20 sarà attivo il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde in chiusura per il trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi e vista un'intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana oltre attive tre linee bus e gratuite circolari la P1 P2 e la 100 sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 hai Chiara Chiavari dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo dal 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. Romadailynews.it
