Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025 alle 13:25: Astral Infomobilità segnala un veicolo in panne tra Castelnuovo di Porto e Settebagni, senza causare disagi. Oggi termina la prima fase del blocco veicoli più inquinanti nella fascia verde, con la seconda prevista dalle 17 alle 20. Si raccomanda prudenza alla guida in tutte le condizioni stagionali.

sulla diramazione Roma nord segnalato un veicolo in panne tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione Roma veicolo che al momento non crea problemi alla circolazione raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza è a Roma è terminata la prima fase del blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde di posto per oggi 14 dicembre a seguito del rilevamento sopra i limiti di legge dei livelli di smog polveri sottili la seconda e ultima fase riprenderà dalle 17 e terminerà alle 20

