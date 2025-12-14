Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e Lazio del 14 dicembre 2025 alle ore 12:25: un veicolo in panne sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma non causa al momento disagi, mentre la circolazione generale risulta regolare. La prima fase del blocco veicolare più inquinante a Roma si è conclusa, con la seconda prevista dalle 17 alle 20.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo segnalato un veicolo in panne tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma veicolo che al momento non crea problemi alla circolazione raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza circolazione che per il resto è regolare sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari problemi e a Roma è terminata la prima fase del blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde disposto per oggi 14 dicembre a seguito del rilevamento sopra i limiti di legge dei livelli di smog polveri sottili la seconda e ultima fase riprenderà dalle 17 e terminerà alle 20 Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

