Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 11 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025 alle 11:25: si segnalano rallentamenti e code sul Raccordo Anulare e sull'A24 a causa di incidenti e veicoli in panne. Previsti inoltre limiti alla circolazione per smog in città nelle fasce orarie diurne.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata interna nei pressi dell'uscita per la centrale del latte Attenzione anche sulla A24 Roma Teramo dove per la presenza di un veicolo in panne il traffico è rallentato tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo e a seguito del rilevamento dei limiti di legge del livello di smog polveri sottili a Roma oggi attivo divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde la prima fase del blocco terminerà alle 12:30 per poi riprendere dalle 17 alle 20 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a Roma oggi va in scena la ventiquattresima ... romadailynews.it Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Avviso - Viabilità cittadina Al fine di consentire lo svolgimento della “Festa di via Roma” (14 dicembre 2025) nell’ambito del cartellone degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadi - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 11:25