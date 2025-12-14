Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025, con info in tempo reale da Astral Infomobilità. A causa dell'elevato livello di smog, è in corso il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti nelle zone a traffico limitato. Contestualmente, a Zagarolo si svolge il Natale insieme 2025, con eventi e modifiche temporanee alla viabilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a seguito del rilevamento sopra i limiti di legge del livello di smog polveri sottili a Roma oggi attivo divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde la prima fase del blocco terminerà alle 12:30 per poi riprendere dalle 17 alle 20 e passiamo agli eventi in programma sul territorio a Zagarolo oggi va in scena il Natale insieme 2025 con mercatini giochi e animazioni per i più piccoli nel parco giochi Rita Levi Montalcini di Valle Martella fino alle 20 di stasera attive modifiche alla viabilità sulle strade comunali interessate tensione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi

Avviso - Viabilità cittadina Al fine di consentire lo svolgimento della “Festa di via Roma” (14 dicembre 2025) nell’ambito del cartellone degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadi - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com

