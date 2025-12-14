Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 08 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025 alle 08:25: traffico regolare su tutta la rete, con alcune segnalazioni di nebbia sulla A1 e modifiche alla viabilità per eventi e limitazioni ambientali. Resta alta l’attenzione alle condizioni di traffico e inquinamento nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari problemi raccomandiamo prudenza sulla A1 Roma Napoli dove segnalata nebbia A Banchi tra Montone e Ceprano e a Roma è in corso la ventiquattresima edizione della corsa podistica a Roma Urbis Mundi nella zona dell'EUR con partenza e arrivo in piazza dell'Industria previste chiusure al transito veicolare sulle strade interessate dal passaggio degli atleti in gara e inoltre deviazioni per le linee bus di zona sempre a Roma seguito del rilevamento sopra i limiti di legge del livello di smog polveri sottili oggi disposto divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde per il blocco è previsto fino alle 12:30 e dalle 17 alle 20 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

