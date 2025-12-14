Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 dicembre 2025: la regione informa su chiusure stradali, deviazioni e limitazioni per eventi sportivi e condizioni ambientali, inclusi divieti di circolazione per veicoli inquinanti e norme stagionali per la sicurezza stradale durante l'inverno.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a Roma oggi va in scena la ventiquattresima edizione della corsa podistica a Roma Urbis Mundi con partenza e arrivo in piazzale dell'Industria a partire dal 730 previste chiusure al transito veicolare sulle strade interessate dal passaggio degli atleti in gara a tiro Inoltre deviazioni per le linee bus di zona è sempre a Roma seguito del rilevamento sopra i limiti di legge del livello di smog polveri sottili oggi disposto divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde lo stop è previsto dalle 730 alle 1230 e dalle 17 alle 20 da Gian Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Ci sono code ... romadailynews.it

Avviso - Viabilità cittadina Al fine di consentire lo svolgimento della “Festa di via Roma” (14 dicembre 2025) nell’ambito del cartellone degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadi - facebook.com facebook

