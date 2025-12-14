Viabilità lavori di Anas per 5 milioni

Venerdì è stata riaperta da Anas la strada statale 468 "di Correggio" nel tratto incluso tra il km 80 ed il km 84,456 nel territorio provinciale di Ferrara, cioè la strada che da Casumaro porta a Mirabello e verso Ferrara. "Si è concluso il primo stralcio degli importanti interventi di riqualificazione dell’arteria, tornata in gestione Anas dall’8 aprile 2021, con un investimento complessivo di 5 milioni di euro – ha fatto sapere il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi, tramite i social - I lavori hanno riguardato il risanamento profondo del corpo stradale tra il km 80,000 e il km 83,000, il completo rifacimento del manto stradale tra il km 83,000 e il km 84,456 (inizio centro abitato di Mirabello). Ilrestodelcarlino.it

