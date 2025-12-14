Via Palazzuolo arrivano i rinforzi Pattuglie dell’Anc anche di notte

Via Palazzuolo rafforza la sua sicurezza con l'installazione di nuovi presidi grazie al progetto Recreos della Fondazione CR. Pattuglie dell’Anc, anche di notte, aumentano la presenza sul territorio per garantire maggiore tutela e tranquillità ai residenti e alle attività commerciali della zona.

di Rossella Conte Via Palazzuolo cambia passo con un nuovo presidio che entra in funzione grazie al progetto Recreos della Fondazione CR. Nel cuore di una delle strade più fragili del centro storico, il servizio affianca le forze dell’ordine e si integra nel percorso di rigenerazione urbana avviato dalla Fondazione. A garantire una presenza costante sono gli uomini dell’Associazione nazionale carabinieri – Nucleo, che percorrono la via a piedi e in auto più volte al giorno, con un presidio fisso nelle ore notturne, per restituire ai residenti un senso di sicurezza che negli ultimi anni si era progressivamente indebolito. Lanazione.it Via Palazzuolo, arrivano i rinforzi. Pattuglie dell’ANC anche di notte - Il direttore dell Fondazione Crf: "Azione condivisa" ... msn.com

