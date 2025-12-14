Via alle operazioni di spostamento del relitto della Guang Rong a Marina di Carrara

Viene avviato lo spostamento del relitto della Guang Rong, con operazioni iniziate il 15 dicembre. La motonave sarà rimossa dal pontile di Marina di Massa e trasferita al porto di Livorno, come comunicato dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. Questo intervento rappresenta un passaggio importante per la gestione della situazione.

CARRARA – È ufficiale, inizia lo spostamento del relitto della Guang Rong. Nella mattinata di domani (15 dicembre) come già anticipato dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, inizieranno le operazioni finalizzate alla definitiva rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa, che sarà trasferita al porto di Livorno. Il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, con il sindaco del Comune di Massa, il direttore marittimo della Toscana, i vertici delle forze di polizia e il comandante della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, alle 15 dello stesso giorno effettuerà, in veste di coordinatore della cabina di regia provinciale, un sopralluogo nell’area di cantiere. Corrieretoscano.it

