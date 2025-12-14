Vi sveliamo il nostro capitano Pareschi

L’altra sera alla biblioteca Ariostea, si è discusso di libri e gialli, con un focus speciale sul nostro capitano Pareschi. Tra parole, suspense e mistero, la serata ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra indagini e interrogativi, svelando aspetti del personaggio e del genere giallo.

Di libri, parole e gialli si è parlato l’altra sera, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Gli ingredienti, un capitano dei carabinieri che indaga; un cadavere; tanti interrogativi. "Il giallo è rigore, essenzialità della trama. Nulle deve esserci né in più né in meno nello scorrere delle pagine del libro. E noi questo metro abbiamo adottato, ora saranno i lettori a dire l’ultima parola", afferma Alessandra Mancini che insieme a Marco Boni ha scritto – lavoro a quattro mani – ’ Status animarum. La chiave del demonio ’. In sala, ad illustrare come nasce un libro, anche Fausto Bassini, di mestiere editore, la passione per la parola e la carta stampata, filo conduttore di una vita. Ilrestodelcarlino.it "Vi sveliamo il nostro capitano Pareschi" - L’altro giorno all’Ariostea i due autori del libro ’Status animarum. ilrestodelcarlino.it

