Verstappen Ferrari la pista è quasi impossibile | l’annuncio non lascia dubbi

Il Mondiale di Formula Uno si è concluso, ma le dichiarazioni di Max Verstappen continuano a far discutere. Il campione olandese ha rilasciato recenti commenti sulla pista e le sfide incontrate, con particolare attenzione alle difficoltà di affrontare la Ferrari. Un annuncio che non lascia dubbi sulla complessità delle competizioni e sull’attuale stato del campionato.

Il Mondiale di Formula Uno è ufficialmente terminato ma intanto arrivano nuove dichiarazioni del campione olandese Max Verstappen. Il Mondiale di Formula Uno si è concluso con la vittoria del titolo di Lando Norris che ha chiuso con soli due punti di vantaggio su Max Verstappen dopo una rimonta di quest’ultimo negli ultimi gran premi, a dir poco clamorosa. Stagione finita ma in questo periodo è tempo di parole che parlano di futuro e il pilota olandese ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti sul suo futuro. Verstappen parla chiaro, sicuramente non ci sarà. Sebbene sia un grande protagonista del circuito di Formula Uno Max Verstappen ha più volte dichiarato che non vuole restare nel circuito e nelle ultime ore ha parlato dell’ipotesi che possa diventare un manager o meglio un team principal dopo la carriera e lui ha avuto parole piuttosto nette a riguardo: F1, Prost elogia Verstappen – (IPA Agency) Sportface. Sportface.it

Verstappen gira in pista con la Ferrari a Portimao per due giorni: la classifica dei tempi non lascia dubbi - Cosa fa il quattro volte campione del mondo Max Verstappen appena terminato il Mondiale di Formula 1 2024 per staccare un po' la spina e godersi un po' di relax? fanpage.it

Formula 1, al GP d’Austria: Antonelli fuori pista travolge Verstappen, trionfo McLaren. Ferrari, Leclerc terzo posto - l GP d’Austria di Formula 1 si apre con un incidente tra Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen. panorama.it

Sembra che sia fuori da ogni dubbio che si tratti di un missile terra-aria per Mercedes e Ferrari #F1 #Verstappen #Ferrari - facebook.com facebook