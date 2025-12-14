Verso Udinese-Napoli | Conte recupera due azzurri in extremis

In vista della sfida di oggi alle 15 tra Udinese e Napoli, il tecnico Conte può contare su due ritorni importanti in extremis. La partita, valida per la giornata di campionato, si preannuncia decisiva per le strategie azzurre, con i recuperi che potrebbero fare la differenza sul campo del Friuli.

Due azzurri tornano a disposizione per la trasferta al Friuli. È il giorno di Udinese-Napoli, gara in programma alle ore 15, e ci sono buone . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net Verso Udinese-Napoli: Conte recupera due azzurri in extremis - Napoli, gara in programma alle ore 15, e ci sono buone notizie per ... forzazzurri.net

Udinese-Napoli live dalle 15, probabili formazioni e ultime notizie: le scelte di Conte - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it

Politano verso Udine: chance da titolare, ma il futuro resta azzurro Matteo Politano dovrebbe tornare titolare contro l’Udinese. L’esterno offensivo ha visto ridursi il suo minutaggio nelle ultime settimane, anche a causa del passaggio al 3-4-3 e dell’ottimo mome - facebook.com facebook

CDS - Udinese-Napoli, Gutierrez verso il rientro tra i convocati, possibile soluzione in corsa ift.tt/eLf5D4Z x.com

© Forzazzurri.net - Verso Udinese-Napoli: Conte recupera due azzurri in extremis

Punto C: Il Napoli riparte verso Udine, le scelte di Conte

Video Punto C: Il Napoli riparte verso Udine, le scelte di Conte Video Punto C: Il Napoli riparte verso Udine, le scelte di Conte