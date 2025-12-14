Verona Juve Primavera LIVE | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca

Segui in tempo reale la sfida tra Verona e Juventus Primavera, valida per la 15ª giornata del campionato 2025/26. Aggiornamenti su sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca per rimanere sempre informato sull’andamento del match.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. Verona Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino.

Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale - La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma