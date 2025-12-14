Verona Juve Primavera 1-1 LIVE | squadre a riposo dopo la prima frazione tutto in parità

Segui live la sfida tra Verona e Juventus Primavera, valida per la 15ª giornata del campionato 2025/26. Dopo la prima frazione di gioco, le squadre sono in parità. Di seguito, tutti gli aggiornamenti, la sintesi, la moviola e il risultato finale di questa emozionante partita.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO – Squadre a riposo dopo la prima frazione 45? Recupero – È stato concesso un minuto di recupero 41? Occasione Verona – Martini per poco non trova lo specchio della porta con il colpo di testa, ancora pericolosi i padroni di casa 34? Pareggio Verona – Akale batte Jull con una giocata incredibile e pareggia i conti. Juventusnews24.com

Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale - La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com