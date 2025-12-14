Verona Juve Primavera 1-1 LIVE | grande occasione sprecata da Bamballi

La sfida tra Verona e Juventus Primavera si conclude con un pareggio 1-1, offrendo emozioni e occasioni per entrambe le squadre. La partita, valida per la 15ª giornata del campionato 2025/26, è stata caratterizzata da momenti di intensità e qualche episodio chiave, tra cui un'opportunità sprecata da Bamballi. Ecco tutti i dettagli e le analisi del match.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 65? Primo cambio per Padoin – Entra in campo Lopez al posto dell’autore del gol Biggi 59? Tiro Merola – Gran conclusione del bianconero, si oppone Castagnini 54? Occasione Bamballi – Impreciso il difensore, grande occasione sottoporta sprecata 46? Secondo tempo – Via alla seconda frazione FINE PRIMO TEMPO – Squadre a riposo dopo la prima frazione 45? Recupero – È stato concesso un minuto di recupero 41? Occasione Verona – Martini per poco non trova lo specchio della porta con il colpo di testa, ancora pericolosi i padroni di casa 34? Pareggio Verona – Akale batte Huli con una giocata incredibile e pareggia i conti. Juventusnews24.com Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale - La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

