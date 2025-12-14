Verona Juve Primavera 1-1 LIVE | Akale risponde a Biggi tutto in parità

La sfida tra Verona e Juventus Primavera si conclude con un pareggio 1-1, con Akale che risponde a Biggi. L'incontro, valido per la 15ª giornata della stagione 2025/26, ha regalato emozioni e momenti decisivi. Ecco tutti i dettagli, la sintesi e le analisi del match.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 34? Pareggio Verona – Akale batte Jull con una giocata incredibile e pareggia i conti. Doccia gelata per la Juve che aveva fin qui sbagliato poco o nulla 32? Colpo di testa Biggi – Ci prova ancora l’attaccante, ma la palla termina sul fondo 26? Intervento dubbio – Va giù Bamballi in area di rigore, sembrava potessero esserci gli estremi per il calcio di rigore 19? GOL DELLA JUVE – Passa meritatamente la Juve con la zampata vincente di Biggi ad anticipare difensore e portiere avversario 8? Tiro Bamballi – Tentativo che termina alto sopra la traversa 7? Fase di studio – Ha approcciato bene la Juve ma l’Hellas fin qui regge bene. Juventusnews24.com

