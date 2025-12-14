Verona espugna il Franchi | doppietta di Orban e Fiorentina sempre più ultima
Il Verona conquista una vittoria importante al Franchi, battendo la Fiorentina 2-1 grazie a una doppietta di Orban. La squadra ospite approfitta di questa occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i viola, sempre più ultimi con soli sei punti, continuano a vivere un momento difficile in campionato.
AGI - Con una doppietta di Orban il Verona ha battuto la Fiorentina 2-1 al Franchi facendo sprofondare i viola, sempre più ultimi con appena sei punti. Inutile la rete del momentaneo pareggio, un autogol di Nunez, perché al 93mo è arrivato il raddoppio dell'attaccante nigeriano. I padroni di casa sono usciti tra bordate di fischi. Che non sarà un pomeriggio semplice per i toscani lo si capisce fin dai primi minuti di gioco. La manovra dei viola è lenta, impicciata, piena di errori, con il centrocampo che non solo non costruisce gioco ma fa anche scarso filtro. Se a questo si aggiunge la scarsa lucidità in zona gol di Kean - che al 17' prima e al 28' poi non concretizza davanti a Montipò due ottimi lanci di Pongracic e Fagioli - si capisce il perché i gigliati non riescano a sbloccare il risultato. Agi.it
