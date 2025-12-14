Verissimo tra gli ospiti del weekend Umberto Tozzi Romina Power e Joaquín Cortés

Nel weekend del 13 e 14 dicembre, Verissimo presenta un ricco parterre di ospiti, tra cui Romina Power, Joaquín Cortés, Umberto Tozzi, Lino Banfi, Garrison, Enrica Bonaccorti, Eva Henger e Mercedesz. Silvia Toffanin accoglie celebrità italiane e internazionali, offrendo agli spettatori interviste esclusive e approfondimenti sulle loro vite e progetti futuri.

