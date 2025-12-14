Verissimo Rosanna Banfi | come è arrivata a scoprire il nuovo tumore ora rimosso

Rosanna Banfi ha condiviso a Verissimo la sua esperienza nel scoprire e affrontare un nuovo tumore. Dopo aver ricevuto la diagnosi, l’attrice ha parlato del percorso di cura e delle emozioni vissute, mostrando forza e determinazione nel fronteggiare questa sfida. Un racconto di coraggio e speranza che mette in luce l’importanza della prevenzione e del sostegno.

Rosanna Banfi ha raccontato a Verissimo come ha scoperto e affrontato la presenza di un nuovo tumore. La figlia di Lino Banfi, ospite insieme al padre da Silvia Toffanin, proprio nei giorni scorsi aveva condiviso sui propri social la notizia di un nuovo tumore che le è stato diagnosticato.

Rosanna Banfi a Verissimo con papà Lino, il racconto del (secondo) tumore sconfitto - Lino Banfi e la figlia Rosanna sono ospiti oggi, domenica 14 dicembre, a Verissimo per un'intervista di famiglia.

