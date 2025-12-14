Verissimo oggi domenica 14 dicembre | gli ospiti e le interviste

Oggi, domenica 14 dicembre, torna su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin presenta interviste esclusive e ospiti speciali, offrendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di gossip e spettacolo. Continua a leggere per scoprire chi saranno i protagonisti di questa giornata.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 14 dicembre, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata di oggi, in onda dalle 16, tra gli ospiti arriva in studio Romina Power, fresca di pubblicazione di un libro che ripercorre la sua vita intensa, dal titolo: 'Pensieri profondamente semplici'. Silvia Toffanin accoglierà, con il .

Verissimo weekend: ospiti e storie da non perdere il 13 e 14 dicembre - Umberto Tozzi, Romina Power, Lino Banfi e altre storie su Canale 5. lifestyleblog.it

Verissimo - Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli

