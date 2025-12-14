Verissimo Enrica Bonaccorti con la figlia | la scoperta della malattia e la reazione

Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana sono ospiti a Verissimo, condividendo il percorso di scoperta e gestione della malattia che l’ha colpita. La loro testimonianza rivela forza e speranza di fronte alle difficoltà, con la presenza della famiglia che si rivela fondamentale nel supporto quotidiano. Un racconto di coraggio e resilienza che ispira e commuove.

