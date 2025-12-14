Verissimo Enrica Bonaccorti con la figlia | la scoperta della malattia e la reazione

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana sono ospiti a Verissimo, condividendo il percorso di scoperta e gestione della malattia che l’ha colpita. La loro testimonianza rivela forza e speranza di fronte alle difficoltà, con la presenza della famiglia che si rivela fondamentale nel supporto quotidiano. Un racconto di coraggio e resilienza che ispira e commuove.

verissimo enrica bonaccorti con la figlia la scoperta della malattia e la reazione

© Ildifforme.it - Verissimo, Enrica Bonaccorti con la figlia: la scoperta della malattia e la reazione

Ospiti a Verissimo Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana che la sta aiutando ad affrontare con il sorriso la malattia. Ildifforme.it

verissimo enrica bonaccorti figliaEnrica Bonaccorti e la malattia: "Non ho tantissime speranze". La figlia: "Vinciamo" - "Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nelle cure" ... adnkronos.com

verissimo enrica bonaccorti figliaEnrica Bonaccorti e la figlia Verdiana a Verissimo: «Mia figlia? Mi sta sempre vicino, oggi i ruoli si sono invertiti» - Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Verdiana, figla di Enrica Bonaccorti per raccontare ... msn.com