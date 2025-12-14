Vergogna vergogna L’urlo di Giorgia Meloni la premier esplode così | con chi ce l’ha

Durante il suo intervento alla festa di Atreju, Giorgia Meloni ha espresso forte sdegno, esplodendo con un “Vergogna, vergogna”. La premier ha rivolto dure critiche alla sinistra, evidenziando tensioni e posizioni ferme nel suo discorso conclusivo, che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Giorgia Meloni, durante il suo intervento conclusivo alla festa di Fdi di Atreju, ha rivolto dure critiche alla sinistra. Nel mirino della premier sono finite la Schlein che evita il confronto, le politiche dei superbonus di Giuseppe Conte e chi occupa le case in maniera abusiva, come nel caso di Ilaria Salis. La premier non ha usato mezzi termini nel descrivere la situazione: “Vogliamo dire basta con il buonismo e il giustificazionismo che la sinistra ha stratificato per decenni verso tutte le possibili forme di illegalità, come l’occupazione abusiva delle case”. Meloni ha sottolineato come molti centri sociali abbiano organizzato veri e propri racket per trarre profitto, nascondendosi dietro il diritto dei più bisognosi. Thesocialpost.it