Venite quell’uomo ha un fucile a pompa

Un colpo di arma da fuoco ha risuonato nella notte a Bologna, allarmando i residenti nelle vicinanze di un locale in via Calzavecchio. L’allarme ai carabinieri ha segnalato la presenza di un uomo armato di fucile a pompa, scatenando un intervento di emergenza per garantire la sicurezza e chiarire quanto accaduto.

Uno sparo nella notte. Un colpo sordo, da far raggelare il sangue, che ha fatto sobbalzare alcuni cittadini nelle vicinanze di un locale in via Calzavecchio, da dove è partito l’allarme ai carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale: "C’è un uomo con un fucile a pompa davanti al bar". Queste le parole di una segnalazione che, martedì alle 22.30, ha fatto precipitare nella zona le gazzelle dei carabinieri a sirene spiegate, proprio davanti al civico indicato dal residente spaventato a morte dallo sparo udito poco prima. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare nell’immediatezza due persone che, alla vista delle sirene, stavano cercando di fuggire via per fare perdere le loro tracce. Ilrestodelcarlino.it "Venite, quell’uomo ha un fucile a pompa" - Arrestati due uomini, hanno precedenti per spaccio: trovate armi coi colpi in canna ... ilrestodelcarlino.it

Il primo cerchio è quello degli utensili per la casa. Coltelleria, panni di daino «di vera pelle», spazzole per rimuovere i peli che si ammucchiano su mobili e pavimenti. «Venite, avrete anche voi animali in casa», dice il venditore - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - "Venite, quell’uomo ha un fucile a pompa"