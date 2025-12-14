Vendita Juventus cosa disse Zoff sulla possibile cessione del club! Risuonano forti oggi quelle dichiarazioni dell’ex portiere

Dino Zoff, ex portiere e leggenda della Juventus, ha recentemente commentato la possibilità di una cessione del club. Le sue parole hanno suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale e sulle implicazioni di un possibile cambio di proprietà. Ecco cosa ha detto Zoff riguardo a questa delicata tematica.

Vendita Juventus, cosa disse Dino Zoff a riguardo della possibile cessione del club! Le dichiarazioni dell'ex portiere e leggenda bianconera. Mentre il dibattito sul futuro societario della Juventus continua a tenere banco, tra le l'offerta di Tether e il rifiuto di Exor con le parole di John Elkann, c'è un pensiero che torna a risuonare con la forza di una sentenza morale. È quello di Dino Zoff, un uomo che incarna la sobrietà e la grandezza della storia bianconera. L'ex portiere e allenatore friulano, Campione del Mondo nel 1982 e monumento del calcio italiano, aveva già espresso in passato una posizione netta, quasi filosofica, riguardo l'ipotesi di un cambio di proprietà.

