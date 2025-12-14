Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo di Civitella

Il Comune di Civitella Arezzo ha annunciato l’avvio della Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo, un passaggio importante per la pianificazione urbanistica del territorio. La presentazione ufficiale dell’avvio del procedimento si è tenuta il 14 dicembre 2025, segnando un momento chiave nel processo di aggiornamento e sviluppo delle strategie di sviluppo sostenibile e urbanistico del comune.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – : presentazione dell’Avvio del procedimento. “Un progetto per lo sviluppo del territorio”. Si terrà lunedì 15 dicembre, alle ore 18.00, nella Sala del Consiglio Comunale di Civitella, a Badia al Pino, la presentazione dell’avvio del procedimento per la Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo. Ad introdurre i lavori sarà il Sindaco Andrea Tavarnesi. Ogni decisione inerente al procedimento di formazione del Piano Operativo, così come ogni scelta in materia di urbanistica e governo del territorio, verrà infatti assunta a seguito di percorsi partecipativi improntati alla massima pubblicità e trasparenza. Lanazione.it Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo di Civitella - Arezzo, 14 dicembre 2025 – Variante Generale al Piano Strutturale e al Piano Operativo di Civitella: presentazione dell’Avvio del procedimento. lanazione.it

