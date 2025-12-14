Varese civetta incastrata nella canna fumaria di una casa di via Tasso

Una civetta si è accidentalmente incastrata nella canna fumaria di una casa in via Tasso a Varese, domenica 14 dicembre 2025. L'episodio ha attirato l'attenzione dei residenti e dei soccorritori, che hanno intervenuto per mettere in salvo l'animale e garantire la sua sicurezza.

Varese, 14 dicembre 2025 – Una civetta "curiosa", o chissà, forse solo desiderosa di trovare un po' di caldo, è rimasta intrappolata questa mattina nella canna fumaria di un'abitazione di via Tasso. Ad accorgersi dell'animale incastrato sono stati gli inquilini. Rumori e lamenti, intorno alle 8 del mattino, hanno fatto intendere che non era Babbo Natale arrivato prima del tempo, ma un animale a essere rimasto incastrato nella canna fumaria. Sono quindi stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Varese, che grazie all'intervento di una squadra specializzata sono riusciti a liberare il simpatico rapace notturno smontando una parte del camino stesso.

