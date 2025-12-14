valtiberina al via la nuova programmazione socio sanitaria

A Valtiberina prende il via la nuova programmazione socio-sanitaria, segnando un passo importante per il territorio. La Conferenza dei Sindaci e l’Asl Toscana sud est hanno approvato l’Atto di indirizzo per il Piano Integrato di Salute, puntando a migliorare i servizi e la tutela della salute dei cittadini.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – . Conferenza dei Sindaci e Asl Toscana sud est approvano l’Atto di indirizzo per il Piano Integrato di Salute. La Conferenza dei Sindac i della Valtiberina e la Asl Toscana sud est hanno approvato l’Atto di indirizzo per il nuovo Piano Integrato di Salute (PIS), che interessa i Comuni di Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e Sestino. Con questo passaggio prende avvio la fase operativa della programmazione socio-sanitaria, che accompagnerà il territorio per tutto il ciclo del PSSIR (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale) per il biennio 2024-2026, definendo priorità e interventi sulla base dei bisogni reali della popolazione e tracciando una strategia condivisa per la salute della comunità della Valtiberina. Lanazione.it

