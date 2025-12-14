valsa vuole fare lo sgambetto alla capolista

La Valsa Group si prepara alla sfida decisiva contro la capolista, in trasferta all’ultima giornata di campionato. Con obiettivi ancora da perseguire, la squadra affronta un appuntamento difficile, determinata a ottenere il massimo risultato per consolidare la propria posizione in classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione.

In casa della capolista, all’ultima giornata. Non certo la trasferta più comoda per una Valsa Group che è ancora in lotta per il quarto posto e per difendere il quinto. Tant’è, il calendario è questo e Modena sa di avere poi alcuni turni più agevoli nella programmazione asimmetrica di Lega che potrebbero rilanciarla a inizio ritorno. Intanto dall’altra parte della rete c’è la Rana Verona di coach Fabio Soli, modenese da sempre in esilio, capace di vincere Champions League e scudetto a Trento nei suoi due anni sull’Adige e oggi condottiero di una squadra nettamente migliorata nel roster rispetto alla stagione scorsa ma che forse non molti, e nemmeno il tecnico, si aspettavano di vedere là, davanti a tutti. Ilrestodelcarlino.it

